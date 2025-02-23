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Главы МИД Нидерландов и Ирана обсудили иранскую ядерную проблему

МИД Нидерландов и Ирана обсудили вопросы, связанные с иранской ядерной проблемой
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Vahid Salemi/AP

Министр иностранных дел Нидерландов Кампар Вельдкамп сообщил, что в ходе телефонной беседы с иранским коллегой Аббасом Аракчи обсудил вопросы ядерной проблемы Ирана. Об этом он написал в соцсети X.

«Поговорил с министром иностранных дел Ирана Аракчи о событиях на Ближнем Востоке. Также затронул ядерную программу Ирана и возможности для заключения новой ядерной сделки», — написал он.

Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на иранские СМИ, в Тегеране отмечают наличие «окна возможностей» для заключения нового соглашения по атому.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не позволит иранским властям создать ядерное оружие, пока президент США Дональд Трамп находится в Белом доме.

20 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что считает применение ядерного оружия и расширение клуба ядерных держав недопустимым. По его словам, он «очень успешно» взаимодействовал во время своего первого срока с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ограничения и сокращения ядерных вооружений.

Ранее Песков заявил, что Россия готова помочь решить проблемы Тегерана по ядерной программе.

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