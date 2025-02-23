РИА: депутат АдГ Брага удивился, что Россия не поддалась провокациям на Украине

Депутат и координатор работы фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага удивился тому, что Россия не поддалась провокациям в украинском конфликте. Об этом немецкий парламентарий заявил РИА Новости.

Говоря об этом, депутат отметил, что масштабные поставки вооружений и финансовой помощи Украине, в том числе Германией и США, без которых украинская сторона не смогла бы продолжать конфликт, являлись веским поводом для ответа.

«Я считаю, что у нее (России — «Газета.Ru») был бы всякий повод для этого. <...> То, что российская сторона не воспользовалась этим поводом для эскалации конфликта, я нахожу поразительным», — заявил Брага.

Собеседник агентства добавил, что не стал бы делать прогнозы относительно влияния исхода выборов в Бундестаг на ситуацию. По мнению парламентария, результат будет очевиден в течение нескольких месяцев.

Также Брага выразил мнение, что не хотел бы, чтобы Германия оказалась вовлечена в боевые действия. Кроме того, депутат отметил, что Европа могла бы стать континентом мира и «местом, где находят мирные решения конфликтов».

22 февраля США представили новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, впервые с 2022 года отказавшись возлагать ответственность за начало конфликта на Россию. Документ под названием «Путь к миру» не содержит привычных формулировок о «российском вторжении» и требований об одностороннем выводе российских войск. Кроме того, Вашингтон отказался от соавторства антироссийской резолюции, подготовленной рядом западных стран к третьей годовщине конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Маск заявил, что Зеленский уже не является президентом Украины.