Названо число попавших под сокращение сотрудников USAID

Порядка 400 сотрудников были уволены из нескольких подразделений Агентства США по международному развитию (USAID) за последние несколько дней. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Около 200 из них были подрядчиками Бюро гуманитарной помощи, сказали официальные лица, и еще 200 были частью подразделения под названием Support Relief Group, объединения экспертов по кризисам, которые помогали бюро быстро реагировать на стихийные бедствия и вооруженные конфликты», — пишет издание.

По информации NYT, теперь в этой группе осталось всего около дюжины человек. Газета также отмечает, что многие из уволенных из подразделения работали в Афганистане, в Сирии и на Украине.

Кроме того, управление переходных инициатив, которое специализируется на содействии демократизации, лишилось 36 сотрудников.

В начале февраля администрация президента США Дональда Трампа опубликовала список «нелепых трат» Агентства по международному развитию США. Из документа следует, что USAID выделило $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $2 млн на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале.

12 февраля руководитель департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE), миллиардер Илон Маск заявил, что деятельность USAID в основном была нацелена на оказание влияния на выборы в других странах. Предприниматель подчеркнул, что методы при этом носили «сомнительный характер».

Ранее стало известно, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру.