Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше оценили шансы Трампа заставить Путина пойти на уступки по Украине

Генерал Пацек: Трамп не сможет заставить Путина пойти на уступки по Украине
close
White House/Flickr.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не сможет заставить российского президента Владимира Путина пойти на уступки по Украине. Об этом в беседе с изданием Gazeta.pl заявил польский генерал Богуслав Пацек.

«Что бы ни придумал Трамп, он не в состоянии заставить Путина пойти на уступки», — подчеркнул он.

По мнению Пацека, продолжение санкционного давления на Россию ничего не сможет изменить в контексте украинского конфликта.

21 января Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине.

По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее на Украине заметили важную деталь в заявлениях Трампа о Зеленском.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами