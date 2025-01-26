В Польше оценили шансы Трампа заставить Путина пойти на уступки по Украине

Генерал Пацек: Трамп не сможет заставить Путина пойти на уступки по Украине

Президент США Дональд Трамп не сможет заставить российского президента Владимира Путина пойти на уступки по Украине. Об этом в беседе с изданием Gazeta.pl заявил польский генерал Богуслав Пацек.

«Что бы ни придумал Трамп, он не в состоянии заставить Путина пойти на уступки», — подчеркнул он.

По мнению Пацека, продолжение санкционного давления на Россию ничего не сможет изменить в контексте украинского конфликта.

21 января Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине.

По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее на Украине заметили важную деталь в заявлениях Трампа о Зеленском.