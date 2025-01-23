Глава МИД Польши высказался о потенциальной встрече Путина и Трампа

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным якобы пошлет неверный сигнал российскому лидеру. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет RMF 24.

«Я бы сказал, что Путин должен заслужить встречу на высшем уровне, потому что, если он добьется ее слишком рано, это <…> даст ему ложное представление о ситуации», – сказал он.

Сикорский также утверждает, что Украина все еще в состоянии вести боевые действия в 2025 году. По его мнению, Россия якобы находится в плохой ситуации.

22 января президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social о возможном расширении санкций против Российской Федерации, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее президент Польши призвал сделать так, чтобы Путин «умолял о переговорах».