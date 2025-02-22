ЦАХАЛ подтвердил передачу трех заложников от ХАМАС, они едут в Израиль

Армия освобождения Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила передачу трех заложников от палестинского движения ХАМАС представителям Международного Комитета Красного Креста, они едут на израильскую территорию. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В настоящий момент заложники в сопровождении представителей ЦАХАЛ и ШАБАК (Силы безопасности Израиля) возвращаются на израильскую территорию, где пройдут медицинский осмотр.

Также стало известно, что одного из четырех представленных к обмену израильских заложников передадут отдельно.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее ХАМАС передал Израилю список заложников, которых освободит 22 февраля.