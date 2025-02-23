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СМИ: Киев отверг требование Вашингтона о компенсации в $500 млрд

Bloomberg: Украина отвергает требование США о компенсации в $500 млрд
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина выступила против требований США о создании фонда в размере $500 млрд, который станет частью соглашения, которое позволило бы Вашингтону долю в минеральных богатствах страны. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

Агентство отмечает, что фонд предназначался бы для компенсации США за помощь, которую оказывал Вашингтон Киеву с начала специальной военной операции РФ.

Однако, как указывает Bloomberg, Украина утверждает, что реальная сумма американской помощи составляет около $90 млрд. Агентство подчеркивает, что эта сумма почти в пять раз меньше запрашиваемой Вашингтоном суммы.

До этого американский президент Дональд Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) заявил, что США добьются от Украины возврата $350 млрд, которые администрация его предшественника Джо Байдена потратила на конфликт.

Также американский лидер сообщил, что Вашингтон близок к заключению сделки с Киевом по ископаемым. Глава Белого дома сказал, что договоренность должна стать частью более широкой стратегии по возвращению американских средств, которые были вложены в поддержку Украины.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Маск высказался об отключении Украины от Starlink.

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