Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе своего выступления на консервативной конференции в столичном округе заявила, что работоспособность бывшего президента США Джо Байдена была ложью. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Левитт, журналисты не сообщали о состоянии Байдена, но в частных разговорах признавали его некомпетентность.

«Когда вы говорите с этими журналистами об этом не под запись, <...> не под запись в лицо скажут, что они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось. Никто не знал, кто главный», — поделилась пресс-секретарь Белого дома.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не должен был втягивать Соединенные Штаты в ситуацию вокруг Украины.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.