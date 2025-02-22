Трамп заявил, что Байден не должен был втягивать США в конфликт вокруг Украины

Президент США Джо Байден Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не должен был втягивать Соединенные Штаты в ситуацию вокруг Украины. Его цитирует ТАСС.

«Байдену не следовало втягивать нас в этот бардак. У нас был некомпетентный президент, который втянул нас в этот бардак», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Он также отметил, что украинский конфликт «в большей степени влияет на Европу».

«Это меньше влияет на нас, поскольку нас разделяет <...> океан», — добавил политик.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

В начале этого месяца действующий хозяин Белого дома сказал, что Байден не требовал от европейских стран денег на поддержку Украины, а попросту раздавал средства налогоплательщиков США.

В конце января Трамп назвал ошибки своего предшественника причиной украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что не видит вины России в начале СВО.