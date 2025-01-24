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Путин заявил, что кризис на Украине связан с победой Байдена на прошлых выборах

Путин: если бы Трамп победил в 2020 году, украинского кризиса могло не быть
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Chang W. Lee/Reuters

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что нынешний украинский кризис мог бы не возникнуть, если бы итоги предыдущих президентских выборов в США сложились иначе. Свое заявление российский лидер сделал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если бы он [Дональд Трамп] был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то может быть и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», — сказал президент России.

21 января на митинге перед сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что при нем украинского кризиса не случилось бы.

В тот же день во время встречи с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России, как только будут организованы их переговоры, с целью разрешить конфликт в Украине «в максимально короткие сроки». Уже предпринимаются шаги в этом направлении. Будучи кандидатом на пост президента США, он обещал уладить украинский конфликт в течение 24 часов после своего вступления в должность, а теперь добавил, что у него осталось еще полдня для достижения этой задачи.

Ранее в заявлениях Трампа по Украине заметили важную для России деталь.

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