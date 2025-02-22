Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет объединить вокруг себя страны Европейского союза в поддержку конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на полях манифестации за выход Франции из ЕС и НАТО в Париже.

Политик отметил, что Франция уже не является той страной, что была раньше, Филиппо считает, что Париж стал марионеткой политиков, которые действуют против интересов французских граждан.

«Я не думаю, что он (Макрон — «Газета.Ru») сможет объединить вокруг себя страны ради войны — может быть, лишь некоторые - наиболее истеричные прибалтийские страны, но это не будет иметь большого веса, потому что ведущие страны будут отсутствовать», — заявил собеседник агентства.

Филиппо добавил, что «чем сильнее будут стремиться американский президент Дональд Трамп и страны БРИКС к миру, тем сильнее кучка сумасшедших в Евросоюзе будет мешать мирному урегулированию конфликта».

22 февраля в Париже состоялся митинг за выход страны из Евросоюза и НАТО. Манифестацию организовала партия «Патриоты»‎. Филиппо указал, что выход из ЕС позволил бы Франции отстаивать свои национальные интересы. В митинге приняли участие сотни человек.

Накануне американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Эстония 24 февраля планируют провести чрезвычайное заседание министров обороны европейских стран на тему поддержки Украины. Как ожидается, в заседании должны принять около десятка коллег из таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и Польша, а также представители Европейского союза и НАТО.

Ранее о Франции заявили о желании властей США разрушить Евросоюз.