В Париже прошла манифестация за выход Франции из Евросоюза и НАТО

В столице Франции, городе Париже, прошел митинг за выход страны из Евросоюза (ЕС) (Frexit) и НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что манифестацию организовала партия «Патриоты» Флориана Филиппо. Он придерживается мнения, что выход из ЕС позволил бы Франции отстаивать свои национальные интересы. В митинге, как уточняет агентство, приняли участие сотни человек.
Митингующие прошли по центру Парижа с криками «Макрон в отставку», «Макрон, воюй в своей войне сам». У участников в руках были плакаты и растяжки с надписями «Хватит с нас Европы», «Стоп НАТО» и подобными.
В середине митинга глава партии Филиппо разорвал флаг ЕС.
В декабре Филиппо также призывал Францию к выходу из ЕС в ответ на решение Европейского суда, обязывающее Париж выплачивать пособия семьям нелегальных мигрантов.
Из НАТО Франция в свое врем уже выходила. 7 марта 1966 года Париж официально уведомил США о выходе из альянса по решению французского президента Шарля де Голля. Политик тогда объяснил принятое решение переменами в Европе, Азии и остальном мире, а также эволюцией ее собственных вооруженных сил. Однако в 2009 году Франция вернулась в НАТО.
Ранее во Франции заявили о желании властей США разрушить Евросоюз.