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Главы минобороны Европы соберутся на экстренное совещание по Украине

Bloomberg: Франция и Эстония соберут глав минобороны ЕС на экстренное совещание
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Станислав Красильников/РИА Новости

Франция и Эстония 24 февраля планируют провести чрезвычайное заседание министров обороны европейских стран на тему поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с вопросом, Франция и Эстония проведут в понедельник встречу европейских министров обороны, чтобы обсудить, как нарастить поддержку Украине», — говорится в сообщении.

Как информирует агентство, в готовящейся видеоконференции примут участие около десятка коллег из таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и Польша, а также представители Европейского союза и НАТО.

Bloomberg также напомнил, что встреча министров обороны совпадет с поездкой в ​​Киев нескольких европейских лидеров, среди которых будет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, министры иностранных дел Евросоюза также встретятся в Брюсселе 24 февраля.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров негативно высказался о масштабах финансовой помощи Украине со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка. Глава российского МИД подчеркнул, что объемы выделяемых Киеву займов и кредитов значительно превышают помощь, которая оказывается МВФ и Всемирным банком развивающимся странам. Лавров указал на рекордные показатели финансовой поддержки администрации Владимира Зеленского.

Ранее Лавров назвал «вакханалией» позицию НАТО по Украине.

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