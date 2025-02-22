В Раде заявили, что Украина возобновит переговоры о полезных ископаемых

На следующей неделе Украина активизирует работу с США по соглашению о полезных ископаемых. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Украина готова работать с партнерами по вопросам полезных ископаемых страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности», — сказал он.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что договор о добыче полезных ископаемых и редкоземельных элементов между Соединенными Штатами и Украиной подпишут главы внешнедипломатических ведомств двух стран. По его словам, соглашение подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио.

Накануне портал Axios писал, что обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если президент Украины Владимир Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.