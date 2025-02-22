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В Раде заявили, что договор по недрам между США и Украиной подпишет не Зеленский

Депутат Гончаренко: договор между США и Украиной подпишут Сибига и Рубио
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Tobias SCHWARZ/Reuters

Договор о добыче полезных ископаемых и редкоземельных элементов между Соединенными Штатами и Украиной подпишут главы внешнедипломатических ведомств двух стран. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, договор подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио.

«Мои источники сообщают, что договор по полезным ископаемым будет подписан между Сибигой и Рубио», — написал депутат.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и Украина могут подписать соглашение об использовании редкоземельных элементов в субботу, 22 февраля. По данным издания, обе стороны «находятся в процессе согласования условий сделки». Однако, как отмечает WSJ, текст соглашения ещё не был окончательно утвержден.

Накануне портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если президент Украины Владимир Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

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