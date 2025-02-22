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Место Зеленского на фоне переговоров РФ и США описали фразой «не имеет значения»

Полковник Макгрегор: положение Зеленского не имеет никакого значения
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Dan Neal/U.S. Army

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, охарактеризовал роль президента Украины Владимира Зеленского в контексте российско-американских переговоров фазой «не имеет никакого значения». Соответствующее заявление он сделал на своей странице в X.

Макгрегор подчеркнул незначительность мнения Зеленского для развития событий в рамках российско-американского диалога.

«Честно говоря, что бы ни говорил Зеленский, это не имеет никакого значения», — говорится в публикации.

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц по итогам телефонного разговора с Зеленским заявил, что Украине необходимо предоставить место за столом переговоров по решению украинского кризиса. Он добавил, что проблемы безопасности Европы должны обсуждаться с европейцами.

До этого американский журналист Макс Блюменталь отметил, что США исключили Украину из мирного процесса по решению конфликта и вынуждают украинского лидера Владимира Зеленского осознать, что «слугу на пир не приглашают».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский плохо проявил себя в качестве переговорщика.

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Переговоры о мире на Украине
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