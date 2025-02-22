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Шольц выступил с дерзким заявлением по Украине после разговора с Зеленским

Шольц после беседы с Зеленским призвал дать Украине место за столом переговоров
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Boris Roessler/Pool via Reuters

Украине необходимо предоставить место за столом переговоров по решению украинского кризиса. Об этом по итогам телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Украина должна иметь место за столом переговоров о мире», — подчеркнул он.

По словам Шольца, проблемы безопасности Европы должны обсуждаться с европейцами.

21 февраля Шольц говорил о том, что до прекращения боевых действий на Украине еще далеко, поэтому вопрос о миротворцах пока открыт.

Как отметил немецкий канцлер, Европа не должна бросать Украину одну. При этом главный кандидат в преемники Шольца на посту канцлера Фридрих Мерц заявил, что не представляет себе ситуации, при которой солдаты Германии отправятся на украинскую территорию.

17 февраля европейские лидеры собирались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц назвал критиков своей политики по Украине придурками.

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Переговоры о мире на Украине
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