Зеленского на фоне переговоров вынуждают признать, что его «не пригласят на пир»

Аналитик Блюменталь: Зеленский уже осознает, что слугу на пир не приглашают

США исключили Украину из мирного процесса по решению конфликта и вынуждают украинского лидера Владимира Зеленского осознать, что «слугу на пир не приглашают». Об этом в беседе с ТАСС заявил американский журналист Макс Блюменталь.

«Зеленского теперь (на фоне переговоров — прим. ред.) вынуждают осознать, что слугу на пир не приглашают», — подчеркнул он.

По словам Блюменталя, Зеленский ничего не сможет предпринять на фронте, поскольку может оказаться без американской помощи от новой администрации президента Дональда Трампа.

При этом у Европы нет достаточных сил и ресурсов, чтобы в полном объеме оказывать поддержку Киеву, добавил аналитик.

18 февраля глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщал, что в европейских странах и на Украине не осталось запасов оружия на складах.

Ранее три страны ЕС возмутились, что их не позвали на экстренный саммит в Париже.