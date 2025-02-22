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В НАТО заявили о тестировании своей техники в боевых условиях на Украине

Представитель НАТО Тернер заявил о возможности тестировать технику на Украине
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Virginia Mayo/AP

Глава представительства Североатлантического альянса на Украине Патрик Тернер заявил, что страны НАТО получили уникальную возможность тестировать технику во время боевых действий. Его слова приводит kp.ru.

«Есть много уроков, которые можно почерпнуть из опыта Украины», — заявил он.

Он также призвал делать выводы по разным боевым платформам, которые показали себя уязвимыми, медленными или слишком видимыми для противника.

18 февраля глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на складах Европы и Украины закончилось оружие. В то же время глава Rheinmetall заявил, что компания ничего не потеряет в случае прекращения огня на Украине, так как спрос на вооружение в Европе останется высоким. По данным Bloomberg, акции крупнейшего производителя военной техники в ФРГ и Европе Rheinmetall резко растут, поскольку европейские чиновники рассматривают новый крупный пакет мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Норвегия присоединится к коалиции по поставкам Киеву беспилотников.

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