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Норвегия присоединится к коалиции по поставкам Киеву беспилотников

Минобороны Норвегии: Осло вложит $106 млн в украинскую ПВО
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Depositphotos

Глава министерства обороны Норвегии Туре О. Сандвик заявил, что Осло присоединяется к международной коалиции по поставкам Киеву беспилотников, а также вложит около $106 млн (около 10 млрд рублей) в укрепление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Норвегия уже вносит большой вклад в приобретение и разработку дронов, и мы считаем, что для нас естественно, чтобы Норвегия также стала членом учрежденной коалиции по дронам»‎, — приводят в пресс-релизе слова главы норвежского военного ведомства.

Также из сообщения следует, что Осло планирует направить некоторые средства норвежской Нансеновской программы помощи Украине на беспилотники и связанные с ними технологии в текущем году. Кроме того Норвегия направит $106 млн на укрепление украинской ПВО.

Кроме того, по информации минобороны, представители Норвегии сообщили главе украинского минобороны Рустему Умерову, что Осло получит от США ПВО для Киева. В пресс-релизе уточняется, что покупка будет произведена через американскую программу военных продаж иностранным государствам (FMS), с помощью которой страны могут закупать военную технику и вспомогательные услуги через министерство обороны США. Уточняется, что $106 млн Осло выделит из общей суммы, направленной Норвегией на помощь Украине в этом году по Нансеновской программе.

До этого в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что основной объем вооружений и другой помощи должен поступать Украине от европейских стран-участниц НАТО.

Ранее в США раскритиковали возобновление поставок оружия Украине.

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