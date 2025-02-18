Глава концерна Rheinmetall заявил, что на складах Европы и Украины закончилось оружие

Паппергер: на складах Европы и Украины не осталось оружия

На складах Европы и Украины закончилось оружие. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«У европейцев и украинцев на складах ничего нет», — сказал он.

В то же время глава Rheinmetall заявил, что компания ничего не потеряет в случае прекращения огня на Украине, так как спрос на вооружение в Европе останется высоким.

По данным Bloomberg, акции крупнейшего производителя военной техники в ФРГ и Европе Rheinmetall резко растут, поскольку европейские чиновники рассматривают новый крупный пакет мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Украины.

До этого портал Focus сообщал, что из-за опасений за свою безопасность Паппергер серьезно усилил личную охрану. Теперь он постоянно носит бронежилет весом пять килограммов, заменив привычный галстук средствами индивидуальной защиты.

Ранее в НАТО обвинили Россию в покушении на главу Rheinmetall.