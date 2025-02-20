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Глава МИД Китая обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине

Главы МИД Китая и Турции обсудили ситуацию на Украине
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Depositphotos

В кулуарах встречи министров иностранных дел G20 в ЮАР состоялись переговоры глав МИД Турции и Китая, Хакана Фидана и Ван И. Дипломаты обсудили ситуацию на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

По его словам, 20 февраля стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая двустороннее сотрудничество в политической и экономической сферах. Особое внимание было уделено региональной безопасности, включая украинский конфликт, ситуацию в Сирии и события в секторе Газа. В ходе беседы были проанализированы факторы, угрожающие международной стабильности.

Ожидается также встреча турецкого министра с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сегодня Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран «Большой двадцатки» в ЮАР. Отмечается, что министры обменялись приветственными словами и продолжили переговоры без прессы.

Ранее Лавров обменялся рукопожатием с главой МИД Норвегии на СМИД G20.

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