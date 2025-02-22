Роднина рассказала, как на нее влияют санкции

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию депутат Государственной Думы Ирина Роднина рассказала, как санкции влияют на ее жизнь. Ее слова приводит Sport24.

«Из-за них я не могу путешествовать, есть куча ограничений», — сказала она.

Роднина отметила, что находится не только под американскими санкциями, но еще и под санкциями Евросоюза и Украины.

14 февраля она заявила, что переговоры между американским и российским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным могут стать началом процесса по допуску российских спортсменов на международные турниры.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина высказалась о двойном гражданстве.