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«Ничего страшного»: олимпийская чемпионка Роднина высказалась о двойном гражданстве

Чемпионка ОИ Роднина не увидела ничего страшного в запрете двойного гражданства
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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Российской Федерации и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что не видит ничего страшного в вероятном запрете двойного гражданства. Ее слова приводит Sport24.

«Запрет двойного гражданства? Вы знаете, что у нас сенаторы, депутаты, чиновники класса «А» не имеют права не только на гражданство, но и на вид на жительство. Это еще касается и многих других структур. Если запретят двойное гражданство, то ничего страшного в этом нет», — заявила она.

Общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) ранее направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о запрете двойного гражданства для россиян.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о двойном гражданстве.

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