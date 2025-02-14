В Госдуме объяснили влияние переговоров Трампа и Путина для российского спорта

Депутат Роднина не исключила, что Трамп и Путин обсудят снятие санкций со спорта

Депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью odds.ru заявила, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным могут стать началом процесса по допуску российских спортсменов на международные турниры.

По ее словам, сам факт проведения переговоров является позитивом.

«Беседа президентов – хороший знак, контакты начались, а значит, можно ждать улучшения по многим направлениям. Вряд ли в переговорах спорт стоит на первых местах, там есть более серьезные вопросы, скорее всего. Но не исключаю, что переговоры двух президентов могут затронуть и спорт», — заявила Роднина.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговорного процесса.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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