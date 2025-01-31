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В МИД РФ предупредили о приближающейся тревоге из-за вопроса о выдаче агремана новому послу в США

Рябков допустил тревогу из-за отсутствии подвижек в выдаче агремана послу в США
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

США постепенно приближаются к тревожной зоне с точки зрения продолжительности принятия решения по выдаче агремана новому послу РФ в стране. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, пишет ТАСС.

По словам дипломата, пока никаких подвижек в этом вопросе со стороны Вашингтона не наблюдается.

«Мы находимся в режиме ожидания. Время идет. И, конечно, мы еще не в тревожной зоне с точки зрения продолжительности этого периода ожидания, но постепенно приближаемся к ней», — подчеркнул он.

В связи с этим Рябков отметил, что Москва хотела бы в скором времени получить от американского руководства сигнал о положительном решении по выдаче агремана.

Как сказал заместитель министра, ни одно дипломатическое представительство не может функционировать достаточно эффективно, если его работой не руководит посол. Особенно это касается посольства РФ в США, где недавно произошла смена власти.

«На старте новой администрации, я думаю, американская сторона тоже заинтересована в нормализации всех механизмов межгосударственного общения. Поэтому призываем [Вашингтон] обратить на данный сюжет должное внимание», — резюмировал Рябков.

24 ноября 2024 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что новым послом РФ в США может стать Александр Дарчиев. Сейчас он занимает должность директора департамента Северной Америки российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин уволил посла страны в США.

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