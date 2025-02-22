Медведев: Украине нужно упасть в ноги к США и готовиться к капитуляции

Украине нужно «упасть в ноги» к Соединенным Штатам, объявить о проведении выборов и начать готовиться к капитуляции, это один из путей для киевского режима на фоне нормализации отношений России и США. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«У них есть два пути. Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны», — подчеркнул он, добавив, что речь идет о фактической капитуляции Украины.

Вторым путем, иронично заметил Медведев, для властей Украины может стать «белый порошок из стола» и успокоение, «подружившись с самим собой».

21 февраля Медведев заявил, что у России есть все необходимое для победы.

Зампред Совбеза РФ также поддержал президента США Дональда Трампа в критике украинского лидера Владимира Зеленского. Зампред Совбеза сказал, что Трамп прав на все 200%, называя Зеленского «диктатором без выборов». Медведев добавил, что если бы ему сказали всего три месяца назад, что это были слова президента США, то он бы «громко рассмеялся».

29 января президент России Владимир Путин напомнил, что Зеленский является нелегитимным лидером, его срок полномочий закончился в мае прошлого года, а потому он не имеет права отменить собственный запрет о ведении переговоров с Москвой. По словам российского лидера, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины.

Ранее в США заявили, что с Зеленским «покончено».