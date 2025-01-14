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Названа причина блокировки Telegram-канала РИА Новости в Европе

Telegram-канал РИА Новости был заблокирован в Европе из-за жалобы из Эстонии
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Sergei Elagin/Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал РИА Новости в Европе заблокировали из-за жалобы. Об этом агентству заявили в техподдержке мессенджера.

В публикации подчеркивается, что жалобу подал департамент по защите прав потребителей и техническому регулированию (CPTRA) Эстонии. В обращении ведомство отметило, что Telegram-канал агентства не может действовать на территории Евросоюза в связи с постановлением ЕС, в котором РИА Новости числится как одно из запрещенных медиа.

28 декабря сообщалось, что Telegram-канал РИА Новости начали блокировать в Европе.

При попытке посмотреть материалы канала появляется надпись о том, что он нарушал местное законодательство, но никаких конкретных примеров не приводится.

В феврале 2023 года Евросоюз внес медиагруппу «Россия сегодня» в санкционный список. В частности, был закрыт доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, а также аккаунтам Sputnik в соцсетях.

Ранее в Госдуме призвали ответить на блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе.

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