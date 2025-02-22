Во Франции пройдет манифестация за выход страны из Евросоюза

Политик Филиппо: манифестация за выход Франции из ЕС пройдет в субботу в Париже

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объявил о проведении 22 февраля в Париже масштабной манифестации за выход Франции из ЕС (Frexit). Об этом он сообщил в соцсети X, подчеркнув, что такой шаг позволит стране отстаивать суверенитет.

По словам Филиппо, Frexit станет для Франции аналогом политики президента США Дональда Трампа, который делает акцент на «Америку прежде всего».

«Выход из ЕС — это момент истины. Мы должны вернуть контроль над границами, законами и экономикой», — заявил политик.

«Большая национальная манифестация за Frexit пройдёт в эту субботу. Пришло время освободиться от диктата Брюсселя», — написал Филиппо.

В январе лидер «Патриотов» заявил, что совет Трампа французскому лидеру Эммануэлю Макрону о выходе Франции из Евросоюза является «наилучшим», который он мог дать.

В декабре Филиппо также призвал Францию к выходу из ЕС в ответ на решение Европейского суда, обязывающее Париж выплачивать пособия семьям нелегальных мигрантов.

Ранее во Франции заявили о желании Трампа разрушить Евросоюз.