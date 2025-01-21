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Во Франции назвали совет Трампа Макрону выйти из ЕС «лучшим», который можно дать

Депутат Филиппо поддержал совет Трампа Макрону о выходе из ЕС
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Совет президента США Дональда Трампа французскому лидеру Эммануэлю Макрону о выходе Франции из Евросоюза является «наилучшим», который он мог дать. Об этом на своей странице в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп сказал Макрону, что «Франция должна покинуть Европу»! Это лучший совет, который мог бы дать!» — написал Филиппо.

В своей записи он напомнил, что Макрон отверг эту рекомендацию.

В 2018 году газета Washington Post, ссылаясь на источники в европейских правительствах, сообщила, что Трамп интересовался у Макрона, почему тот не решается выйти из ЕС. Как утверждает издание, американский президент обещал, что в случае выхода из Евросоюза он предложит Франции более выгодные условия двустороннего торгового договора по сравнению с теми, которые предоставляет ЕС в качестве единой организации.

21 января Макрон на фоне прихода к власти в США президента Дональда Трампа заявил, что Европа должна «проснуться» и укрепить свой оборонный потенциал.

Ранее Медведев отверг заявление Трампа о «золотом веке Америки».

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