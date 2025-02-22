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Рубио заявил Сикорскому, что Трамп намерен завершить конфликт на Украине

Госдеп: Рубио подтвердил Сикорскому планы Трампа завершить конфликт на Украине
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Julia Demaree Nikhinson/Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила по итогам состоявшейся в пятницу в Вашингтоне встречи госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, что Рубио подтвердил Сикорскому намерение президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Госсекретарь Рубио подчеркнул решимость президента Трампа обеспечить прочное завершение конфликта на Украине», — отметила Брюс.

Также стороны обсудили важность польско-американских отношений, «особенно в сферах обороны и энергетики».

До этого Сикорский не исключил, что США сократят свой военный контингент в Европе.

В феврале председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил сокращение военного присутствия США в Европе. По его словам, Соединенные Штаты не покинут Североатлантический альянс. Однако «вывод некоторых из ста тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, может оказаться на повестке дня из-за «некоторых обязательств», которые США имеют далеко от туда в Тихом океане», заявил Драгоне.

Ранее Европу предостерегли от размещения сил НАТО на границе с Россией.

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