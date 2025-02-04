Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп обвинил Байдена в раздаче Украине денег налогоплательщиков США

Трамп: Байден не требовал от ЕС денег на Украину, а раздавал средства США
close
Evan Vucci/AP

Экс-президент Джо Байден не требовал от европейских стран денег на поддержку Украины, а попросту раздавал средства налогоплательщиков США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете, пишет РИА Новости.

По словам республиканца, США вложили в Украину почти $300 млрд, тогда как Европа — всего $100 млрд.

«Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», — сказал Трамп.

Он отметил, что сейчас его администрация обсуждает с европейскими странами вопрос об «уравнивании» их вклада с финансовой поддержкой со стороны США.

28 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе своего первого брифинга назвала одной из причин инфляционного кризиса в США то, что за последние четыре года команда Байдена тратила деньги подобно «пьяным матросам».

До этого Трамп заявил, что американская сторона потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Политик подчеркнул, что между США и Украиной пролегает целый океан, в то время как Европа и Россия находятся на одном континенте. НАТО нужно платить больше, чтобы сравняться по этому показателю с США, добавил республиканец.

Ранее Путин заявил, что европейские элиты будут «помахивать хвостиком» перед Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами