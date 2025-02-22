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Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Бундестаг

Трамп о выборах в Бундестаг: удачи, у нас свои проблемы
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Бундестаг. Его слова передает РИА Новости.

«Выборы, в Германии? Желаю удачи, у нас есть свои проблемы», — ответил Трамп на просьбу журналиста прокомментировать предстоящие парламентские выборы в ФРГ.

До этого данные опроса института INSA показали, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) является лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии с рейтингом 30%.

Социал-демократическая партия Германии набирает 15% поддержки, правая «Альтернатива для Германии» — 21%. Поддержать партию «Зеленые» готовы 13%, и партию «Левые» — 7%.

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара Брюсселя.

Также 21 февраля агентство DPA сообщало, что в предвыборном выступлении в Потсдаме глава МИД Германии Анналена Бербок призвала усилить давление на США в связи с заявлениями Дональда Трампа о ситуации на Украине.

Ранее стало известно, как Зеленский хотел навредить Трампу.

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