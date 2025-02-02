Нынешнее немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину.

Журналист обратил внимание главы государства на то, что Россию не пригласили в Польшу на годовщину освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), при этом самой большой там была немецкая делегация. Кроме того, в мероприятиях участвовали представители стран, которые прислуживали нацистской Германии.

«Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что несправедливо перекладывать ответственность за происходящее в 30–40-е годы прошлого века на современных немцев и они не должны быть ущемлены в своих правах.

31 января представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала участие президента Украины Владимира Зеленского в церемонии в честь 80-летия освобождения концлагеря в Польше. Она напомнила, как украинский лидер сам подписывает документы и отдает приказы о сносе памятников, о глорификации, героизации «коллаборационистов и нацистских приспешников».

Ранее посольство РФ заявило, что в учебниках истории Молдавии оправдывают преступления нацистов.