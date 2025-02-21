В США заявили, что Зеленский вскоре подпишет сделку по ресурсам

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский скоро подпишет сделку о полезных ископаемых с Вашингтоном. Об этом заявил на конференции консерваторов CPAC, пишет РИА Новости.

«Зеленский подпишет это соглашение, и вы увидите это в очень скорой перспективе, и это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины», — заявил Уолтц.

Он подытожил, что для Украины нет ничего лучше, чем экономическое партнерство с США.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это Соединенные Штаты обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Зеленский пообещал подписать сделку по минералам, но потом не стал этого делать.