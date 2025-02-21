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Путин утвердил состав совета по реализации демографической политики

Путин: утвержден состав Совета по государственной демографической политике
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Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Документ опубликован на сайте опубликования правовых актов.

Как сообщается, в обновленном составе Совета фигурируют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Сбербанка Герман Греф. Кроме того, в состав вошла и зампред правительства Татьяна Голикова. С полным составом совета можно ознакомиться на портале опубликования правовых актов.

В конце прошлого года Матвиенко рассказала президенту России в ходе встречи, как она видит работу Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Председатель Совфеда добавила, что планирует включить в состав «не статусных людей по должностям», а реальных специалистов. По ее словам, подобный подход позволит понять, какие инструменты в настоящее время не работают, а также поможет улучшить демографическую ситуацию.

Ранее Матвиенко заявила о провале «мусорной реформы».

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