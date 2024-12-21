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Матвиенко рассказала Путину о работе Совета по демографической и семейной политике

Матвиенко рассказала Путину, как видит работу Совета по демографической политике
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Александр Казаков/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала президенту России Владимиру Путину в ходе встречи, как она видит работу Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Конечно, всех нас волнует демография, но упрощенно ее нельзя понимать. Это такая многослойная проблема. Вы подписали Указ о создании Совета при Президенте по демографической и семейной политике, поручили мне его возглавить. Мы сейчас активно этим занимаемся», — сказала председатель СФ.

Матвиенко добавила, что планирует включить в состав «не статусных людей по должностям», а реальных специалистов. По ее словам, подобный подход позволит понять, какие инструменты в настоящее время не работают, а также поможет улучшить демографическую ситуацию.

20 декабря Путин провел в Кремле встречу с Матвиенко. Председатель Совфеда отметила, что верхняя палата парламента завершила свою осеннюю сессию. По ее словам, сенаторы выполнили все свои планы.

Ранее Матвиенко заявила о провале «мусорной реформы».

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