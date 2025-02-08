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Трампу сообщили неприятные новости о редкоземельных ресурсах на Украине

Spiegel: у Украины нет ресурсов, которыми хотят завладеть США
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Julia Demaree Nikhinson/AP

У Украины нет ресурсов, которые хотели бы заполучить Соединенные Штаты. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

«Страна не занимает особого положения как сырьевая страна. Нет товаров, которые Трамп мог бы просто купить», — приводит издание слова сотрудника Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальда Эльснера.

В материале отмечается, что редкоземельные ресурсы, которые США хотят заполучить на Украине, по-прежнему остаются «загадкой».
При этом Spiegel пишет, что Украина обладает запасами ресурсов, однако их количество не столь велико, чтобы она могла считаться сырьевой базой.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявлял, что Украина может обмануть президента США Дональда Трампа по вопросу о предоставлении редкоземельных металлов Вашингтону.

По словам Меркуриса, некоторые аналитики на Западе говорят, что 70% из тех редкоземельных ресурсов, которые Киев обещал Соединенным Штатам, расположены на территориях, контролируемых Россией.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.

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