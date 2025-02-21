В МИД РФ высказались о планах ЮАР добиться консенсуса G20 по Украине

Представители ЮАР в рамках своего председательства в «двадцатке» не ставили своей целью добиться консенсуса по украинскому кризису. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Мне неизвестно о том, что юаровцы ставили перед собой такую цель, по крайней мере, я следил внимательно за тем, как они вступили в свои права и как работали наши шерпы. Не было такой у них задачи», — сказал он.

Лавров добавил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также глава МИД страны Рональд Ламола также подтвердили необходимость не отходить от согласованного мандата G20. Лавров отметил, попытки западных государств украинизировать повестку G20 провалились, но это отнимает силы и нервы участников формата.

В совете министров Лавров провел встречу со своим китайским коллегой Ван И. Стороны обменялись мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и отношения с США.

Ранее Лавров встретился с президентом ЮАР в Йоханнесбурге.