Президент ЮАР отказался встречаться с главой МИД Украины

Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет встречаться с главой МИД Украины Андреем Сибигой, который прибыл с официальным визитом в столицу страны Преторию. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель лидера ЮАР Винсент Магвенья.

«У президента Рамафосы нет встречи с украинским министром», — заявил Магвенья в ответ на вопрос о попытках главы украинского МИД встретиться с президентом.

Как пишет издание Barron, такое решение продиктовано на фоне заявлений Сирила Рамафосы о том, что ЮАР имеет одинаково хорошие отношения с Москвой и Киевом. Риторика главы государства вызвала недовольство партии «Демократический альянс», которая является членом правящей коалиции с Африканским национальным конгрессом, которую представляет Рамафоса.

24 октября агентство Bloomberg писало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса не поехали на саммит стран Содружества наций, который возглавляет Великобритания, вместо этого посетив саммит БРИКС в Казани.

Ранее Китай и ЮАР выступили за мирные переговоры между Россией и Украиной.