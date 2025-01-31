Медведев назвал заботу о героях СВО важнейшим приоритетом государства

Поддержка участников специальной военной операции представляет собой один из ключевых приоритетов государственной политики. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе поездки в Санкт-Петербурге, которого цитирует ТАСС.

«Забота о героях — это один из важнейших приоритетов нашего государства, забота о тех, кто защищает нашу страну. Мы все прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что эта работа будет носить долгосрочный характер», — отметил Медведев.

Замглавы Совбеза добавил, что встретился с ранеными солдатами, которые проходят лечение в Военно-медицинской академии, пожелал им выздоровления и поблагодарил за мужество.

До этого Медведев спрогнозировал затягивание переговорного процесса президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что украинский лидер утратил свою легитимность в качестве главы государства.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.