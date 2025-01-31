Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал заботу о героях СВО важнейшим приоритетом государства

Медведев: поддержка героев СВО — это важнейший государственный приоритет
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Поддержка участников специальной военной операции представляет собой один из ключевых приоритетов государственной политики. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе поездки в Санкт-Петербурге, которого цитирует ТАСС.

«Забота о героях — это один из важнейших приоритетов нашего государства, забота о тех, кто защищает нашу страну. Мы все прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что эта работа будет носить долгосрочный характер», — отметил Медведев.

Замглавы Совбеза добавил, что встретился с ранеными солдатами, которые проходят лечение в Военно-медицинской академии, пожелал им выздоровления и поблагодарил за мужество.

До этого Медведев спрогнозировал затягивание переговорного процесса президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что украинский лидер утратил свою легитимность в качестве главы государства.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами