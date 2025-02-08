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Медведев похвалил документальный фильм «У края бездны»

Медведев назвал фильм про СВО «У края бездны» хроникой будущей победы
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Российский документальный фильм «У края бездны» — это «хроника будущей победы». Так в своем Telegram-канале охарактеризовал картину заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он написал, что ему очень понравился фильм, в котором представлена «непарадная война, совсем без пафоса».

По его словам, «У края бездны» — сильный, честный и очень печальный фильм без цензуры и ретуши, там без прикрас показывается хроника украинского конфликта, в нем нет наигранных эмоций и «избитых художественных штампов».

Медведев выразил мнение, что так правдоподобно, как в этой картине, раньше никогда не снимали кино про войну. Политик считает, что раньше попросту не было такой возможности.

Фильм «У края бездны» вышел в широкий прокат 6 февраля 2025 года. Он рассказывает о самых первых днях российской специальной военной операции на Украине: о битвах за «Азовсталь», Мариуполь и т. д.

Ранее Медведев заявил, что Европе придется по кусочкам собирать Украину.

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