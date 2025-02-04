Медведев заявил, что Европе придется по кусочкам собирать Украину

Евросоюзу придется дорого заплатить, чтобы «собрать по кусочкам» Украину, заявил на своей странице в соцсети X замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«А что насчет Европы? Она заплатит бешеные деньги, чтобы собрать по кусочкам несостоявшееся государство Украина. Европейцы, поблагодарите за это своих лидеров», — написал политик и назвал несколько имен.

Среди перечисленных им «жалких деятелей» оказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время Соединенным Штатам Украине придется заплатить редкоземельными металлами, отметил Медведев.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский признал, что предлагает Трампу ископаемые, находящиеся под контролем России.