Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что Европе придется по кусочкам собирать Украину

Медведев: ЕС заплатит бешеную сумму, чтобы собрать Украину по кусочкам
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Евросоюзу придется дорого заплатить, чтобы «собрать по кусочкам» Украину, заявил на своей странице в соцсети X замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«А что насчет Европы? Она заплатит бешеные деньги, чтобы собрать по кусочкам несостоявшееся государство Украина. Европейцы, поблагодарите за это своих лидеров», — написал политик и назвал несколько имен.

Среди перечисленных им «жалких деятелей» оказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время Соединенным Штатам Украине придется заплатить редкоземельными металлами, отметил Медведев.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский признал, что предлагает Трампу ископаемые, находящиеся под контролем России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами