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Лавров отказался раскрывать детали подготовки встречи Путина и Трампа

Лавров назвал вопросы о предстоящей встрече Путина и Трампа конфиденциальными
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Susan Walsh/AP

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался раскрывать детали подготовки к встрече президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на брифинге после встречи министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге, глава российского МИД подчеркнул конфиденциальный характер обсуждаемых вопросов, заверив, что о дате и повестке встречи будет сообщено официально через пресс-службу Кремля, когда это станет возможным. Лавров отметил, что конфиденциальность – неотъемлемая часть подготовки любых международных переговоров на высшем уровне.

Накануне Лавров сообщил, что по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде было достигнуто взаимопонимание в вопросе урегулирования украинского конфликта. Стороны пришли к выводу, что мир возможен только путем ликвидации коренных причин конфликта.

Путин заявил, что РФ готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и «реалий на земле».

Ранее Россия объяснила, как Европа может помочь в урегулировании конфликта на Украине.

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