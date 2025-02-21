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В МИД заявили, что Россия не затрагивает тему санкций в диалоге по Украине

Лавров: смягчение санкций не обсуждается в контексте урегулирования на Украине
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Максим Блинов/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тема смягчения санкций не затрагивается в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не затрагиваем эту тему», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел стран G20.

Так он прокомментировал заявления министра финансов США Скотта Бессента о возможности обсуждения вопроса смягчения санкций против России в рамках переговоров по урегулированию на Украине.

21 февраля государственный секретарь США Марко Рубио допустил ослабление антироссийских санкций, если РФ начнет делать шаги, предпочтительные Вашингтону. Рубио заявил, что США не отменят санкции в отношении России, если поведение Москвы заметно не изменится. В то же время госсекретарь США оставил возможность смягчения некоторых санкций, если РФ начнет предпринимать шаги, к которым стремится американская администрация.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россиянам нужно быть реалистами и не надеяться на полную отмену санкций США против России.

Ранее политолог рассказал о самых невыгодных для США санкциях против России.

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