Политолог рассказал о самых невыгодных для США санкциях против России

Самыми невыгодными санкциями Соединенных Штатов против России являются ограничения на поставки стратегического сырья. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, именно эти санкции может смягчить американская сторона в случае успешных переговоров по вопросу конфликта на Украине.

«Конечно, говорить об отмене каких-либо санкций преждевременно — все это будет обсуждаться в рамках переговорного процесса по Украине. Но, если процесс этот будет успешным, то кажется вполне возможным сценарий с перезагрузкой отношений России и США и смягчением большого количества санкций», — заявил он.

Политолог подчеркнул, что в перечень первых смягчающих мер войдут те санкции, которые невыгодны США. Дудаков отметил, что в перечень мер войдет снятие ограничений на поставку удобрений и поставку важных для американской стороны материалов, например, титана, урана, стали и нефти.

Он добавил, что для России важно снятие других ограничений, среди которых запрет на использование воздушного пространства, санкции в банковской и энергетической сферах.

До этого глава Государственного департамента США Джей Ди Вэнс заявил, что готов поехать в Москву на переговоры по Украине, а также допустил использование военных рычагов давления, если Россия будет использовать недобросовестные методы ведения переговоров.

Ранее в Госдуме ответили на слова Вэнса о военных рычагах давления на РФ.