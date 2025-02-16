Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал о самых невыгодных для США санкциях против России

Политолог Дудаков допустил смягчение невыгодных США антироссийских санкций
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Самыми невыгодными санкциями Соединенных Штатов против России являются ограничения на поставки стратегического сырья. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, именно эти санкции может смягчить американская сторона в случае успешных переговоров по вопросу конфликта на Украине.

«Конечно, говорить об отмене каких-либо санкций преждевременно — все это будет обсуждаться в рамках переговорного процесса по Украине. Но, если процесс этот будет успешным, то кажется вполне возможным сценарий с перезагрузкой отношений России и США и смягчением большого количества санкций», — заявил он.

Политолог подчеркнул, что в перечень первых смягчающих мер войдут те санкции, которые невыгодны США. Дудаков отметил, что в перечень мер войдет снятие ограничений на поставку удобрений и поставку важных для американской стороны материалов, например, титана, урана, стали и нефти.

Он добавил, что для России важно снятие других ограничений, среди которых запрет на использование воздушного пространства, санкции в банковской и энергетической сферах.

До этого глава Государственного департамента США Джей Ди Вэнс заявил, что готов поехать в Москву на переговоры по Украине, а также допустил использование военных рычагов давления, если Россия будет использовать недобросовестные методы ведения переговоров.

Ранее в Госдуме ответили на слова Вэнса о военных рычагах давления на РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами