Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где он демонстрирует перевернутую карту Украины. Эта ошибка французского лидера развеселила российского дипломата.

«Видимо, демонстрируя перевернутую карту Украины, Макрон хотел пояснить, что их план «нанести России стратегическое поражение» реализован вверх тормашками, и все перевернуто с ног на голову. Причем на больную», — написала Захарова.

Также она иронично добавила, что «не было бы счастья, да Эммануэль помог».

До этого Макрон заявлял, что Франция выступает за мир на Украине, поэтому у нее нет планов «завтра» отправлять свои войска на территорию страны. Однако французский лидер не исключил возможности отправки военных для обеспечения мира после того, как он будет достигнут.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал эти слова Макрона «безумием», подчеркнув, что настало время для мира, и солдаты Франции должны оставаться на родине.

Ранее Захарова высмеяла главу МИД Канады, пообещавшую Киеву защиту.