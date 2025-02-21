Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку войск на Украину. В соцсети Х политик отреагировал на слова французского лидера словом «безумие».

«Настало время для мира! Наши солдаты должны оставаться дома!» — высказался Филиппо.

Накануне Макрон заявил, что Франция выступает за мир на Украине и не планирует направлять свои войска на территорию страны «завтра». Однако французский лидер не исключает возможность отправки военных, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с РФ.

До этого стало известно об истерике Макрона из-за российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. По мнению немецкого политолога Александра Рара, французский лидер хотел оперативно создать европейскую армию вместе с Лондоном и Берлином для поддержки Украины, однако его планы разрушились. Политолог добавил, что Макрон пытается усилить противостояние на стороне Киева вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт мирным путем.

Ранее стало известно, что Европа хочет направить десятки тысяч солдат на Украину.