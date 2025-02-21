Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции осудили Макрона за желание отправлять войска на Украину

Политик Филиппо назвал безумием слова Макрона об отправке войск на Украину
close
Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку войск на Украину. В соцсети Х политик отреагировал на слова французского лидера словом «безумие».

«Настало время для мира! Наши солдаты должны оставаться дома!» — высказался Филиппо.

Накануне Макрон заявил, что Франция выступает за мир на Украине и не планирует направлять свои войска на территорию страны «завтра». Однако французский лидер не исключает возможность отправки военных, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с РФ.

До этого стало известно об истерике Макрона из-за российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. По мнению немецкого политолога Александра Рара, французский лидер хотел оперативно создать европейскую армию вместе с Лондоном и Берлином для поддержки Украины, однако его планы разрушились. Политолог добавил, что Макрон пытается усилить противостояние на стороне Киева вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт мирным путем.

Ранее стало известно, что Европа хочет направить десятки тысяч солдат на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами