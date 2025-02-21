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Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину

Макрон: Франция выступает за мир на Украине и отказывается отправлять войска
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Christian Hartmann/Reuters

Франция выступает за наступление мира на Украине, в связи с чем не станет отправлять свои войска на территорию страны. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает телеканал France 24.

«Я не принимал решения отправлять завтра войска на Украину, нет. <...> Вместо этого мы рассматриваем возможность отправки войск для обеспечения мира после того, как он будет достигнут», — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что Украина не сможет вернуть свои бывшие территории военным путем.

19 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Соединенные Штаты ожидают визиты Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтон, где будет обсуждаться разрешение конфликта на Украине. Он добавил, что предстоящие встречи помогут в дальнейшей работе по урегулированию ситуации, а следующим шагом станет создание технических групп для более детального обсуждения вопросов.

Ранее стало известно, что Европа хочет направить десятки тысяч солдат на Украину.

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