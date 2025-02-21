Захарова высмеяла главу МИД Канады, пообещавшую Киеву защиту

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о желании отстаивать суверенитет Украины, в то время как территориальная целостность ее страны находится под угрозой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В своем сообщении российский дипломат напомнила о шутке президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит Канаде сохранить гимн «О, Канада», если страна станет 51-м штатом США. По мнению Захаровой, Канаду «троллят на глазах всего мира», а министр Жоли этого не понимает.

«Знаете, что на самом деле смешного в этой шутке? То, что вчера на заседании СМИД «двадцатки» министр иностранных дел Канады Жоли все свое выступление посвятила тому, как ее страна будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность … Украины <...> У тебя твою страну троллят на глазах у всего мира, а ты сидишь и делаешь вид, что можешь гарантировать чью-то независимость. Это уже плохая мина при плохой игре», — высказалась Захарова.

До этого стало известно о желании американского президента включить в состав США Канаду и Гренландию. Глава Белого дома также хочет вернуть контроль над Панамским каналом и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

Ранее Трюдо затроллил Трампа после победы Канады над США в финале Турнира четырех наций.